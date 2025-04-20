Mimarlar Odası'ndan Antalya Müzesi İçin Koruma Talebi

MİMARLAR Odası Antalya Şubesi, yıkımına karar verilen Antalya Müzesi binasının yeni yapılacak projeyle entegre edilerek korunması talebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yazılı başvuru yaptı.

Antalya'da 1964 yılında ulusal bir yarışma projesi ile inşa edilen Türkiye'deki ilk müze binası Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkım kararının iptaline yönelik tartışmalar sürüyor. Antalya Kültürel Miras Derneği'nin müze binasının kısmen korunarak kullanılması talebinin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca reddedilmesi sonrası bu kez Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yazılı başvuru yapıldı. Sosyal medya üzerinden de 'Antalya Arkeoloji Müzesine Dokunma, AntalyaMüzesiYıkılmasın' etiketiyle de paylaşımlar yapılıyor.

YENİ MÜZE GİRİŞİMLERİ OLUMLU

Mimarlar Odası Antalya Şubesi başvurusunda, Antalya Müzesi'nin dünyadaki sayılı müzelerden birisi olduğu belirtilerek, "Bugünlerde kentte tartışıldığı gibi kentimizde bakanlıkça yeni bir müze yapılması girişimleri, tarafımızdan önemli ve olumlu karşılanmaktadır. Müzede Paleolitik Çağ'dan günümüze kadar oldukça fazla döneme ait eserlerin bulunması dünyadaki önemini artırmaktadır. Bilindiği gibi Antalya antik kentlerinde kazılar devam etmektedir. Hatta kazı çalışmaları başlamamış antik kentler de bulunmaktadır. Bu alanlarda daha onlarca eserin çıkabileceği düşünülmektedir. Diğer yandan bakanlığın girişimleri ile ülkemizin topraklarından kaçırılan eserlerin, yapıldığı ve bulunduğu topraklara geri döndürülmesi çalışmalarının devam edeceği ve daha kaçırılmış önemli eserlerin geri alınarak yeni Antalya müzesinde sergileneceği de düşünülmektedir. Bu bağlamda müze alanının artırılması gerekmektedir" denildi.

'YENİ PROJEYE ENTEGRE' ÖNERİSİ

Müzenin sadece mimari özelliği ile değil, Cumhuriyet döneminin önemli yapılarından biri olma özelliği ile de önemli bir bina olduğunun vurgulandığı başvuruda, şu ifadeler yer aldı:

"Diğer yandan, Antalyalıların ve ziyaretçilerin anılarında yer etmiş toplumsal bellek açısından da önemli bir yapıdır. Antalya'ya yeni müze binası düşünülürken var olan müze, çeşitli zamanlarda yapılmış birçok eklentisi, özellikle taklit antik mezar eki kaldırılarak, yeni yapılacak projeyle entegre edilerek korunmalıdır. Hiç olmazsa bir bölümünün tarihinin ve anı değerinin gelecek kuşaklara aktarılmak üzere korunması zorunluluktur."

'KARAYOLLARI VE METEOROLOJİ ARAZİLERİNİN MÜZE ALINAN KATILMASI DOĞRU OLACAK'

Başvuruyla ilgili yapılan açıklamada ise görüş ve önerilerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yazılı iletildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili bölümüyle görüşme girişimlerimiz sürmektedir. Yazımızda; ülkemizde son yapılan müzelere bakıldığında, dünyada bu kadar önemli olan Antalya Müzesi'nin, bu müzeler arasında gölgede kaldığının yadsınamaz bir gerçek olduğu da belirtilmiştir. Diğer yandan kent kimliğine değer katan müzenin ve alanının yeri ne kadar doğru ise dünyadaki önemi göz önüne alındığında da Meteoroloji ve Karayolları arazilerinin de müze alanına katılması o kadar doğru olacaktır. ve hatta içinde pek önemli kullanımlar olmayan (bu kullanımlar kentin başka bir alanında değerlendirilebilir) bu arazilerin de müze alanına dahil edilmesi en az şu anki müzenin korunması kadar önemlidir. Belirttiğimiz alanlarla birlikte bütünleştirilen alan, açık sergi, açık müze alanlarıyla da zenginleştirilerek müzenin dünyadaki önemini geliştirecek şekilde düzenlenmelidir."