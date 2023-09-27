Mimar Emre Madran Anısına Verilen Ödüller Açıklandı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin düzenlediği 'Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. ANKA Haber Ajansı ajans haberciliği dalında ödüle layık görüldü. Ayrıca Emre Madran Koruma Alanında Dayanışma Ödülü tutuklu gazeteciler Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan'a verildi. Ödül töreni 2 Ekim Dünya Mimarlık Günü'nde Ankara'da yapılacak.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin mimar Emre Madran anısına verdiği 'Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. ANKA Haber Ajansı, ajans haberciliği dalında ödüle değer görüldü. Ayrıca Emre Madran Koruma Alanında Dayanışma Ödülü bu yıl tutuklu gazeteciler Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan'a verildi. Ödül töreni 2 Ekim Dünya Mimarlık Günü'nde Ankara'da yapılacak.

TMMOB'a bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kültürel varlıkların korunmasında önemli çalışmalar yapan mimar Emre Madran anısına düzenlediği " Edep ya Hu" buluşmalarının dokuzuncusunu, "Deprem sonrası kültürel miras aracılığı ile toplumsal iyileşme" temasıyla Hatay Antakya'da da yaptı.

Etkinlik sonrası 2023 yılı Emre Madran Koruma Alanında Basın Ödülleri'ni kazanan isimler de açıklandı. Ödüller 2 Ekim'de Ankara'da Dünya Mimarlık günü açılışında yapılacak ödül töreni ile sahiplerine teslim edilecek.

2023 Yılı Emre Madran Koruma Alanında Basın Ödülleri'ni alan gazeteciler ve kurumlar şöyle:

TV HABERCİLİĞİ DALINDA

Halk TV Yeni Bir Sabah Programı İsmail Küçükkaya

Ferit Demir-Halk Tv Muhabiri

Flash HaberTV Fatih Ertürk

Cadde TV Barış Hacısalihoğlu

KRT TV Haber Müdürü Barış Can

Tele 1 Ankara Temsilcisi Zeynel Lüle

Sözcü TV Muhabir Tarık Işık

AJANS HABERCİLİĞİ DALINDA

ANKA Genel Yayın Yönetmeni, Göksel Bozkurt

YAZILI BASIN DALINDA

Cumhuriyet Gazetesi Muhabir Merve Kılıç Dokuzoğlu

Sözcü Gazetesi Muhabir Yavuz Alatan

Birgün Gazetesi Atilla Aşut

İNTERNET GAZETECİLİĞİ DALINDA

Pencere TV -Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Abadan

Sonsöz Gazetesi- Murat Özbülbül /Taner Topçu

YEREL GAZETE DALINDA

Anayurt Gazetesi Demet Aran

ULUSLARARASI BASIN DALINDA

The New York Times Ben Hubbard Suzy Hansen

The Guardian Sara Tör

2023 EMRE MADRAN KORUMA ALANINDA DAYANIŞMA ÖDÜLÜ

Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan

2023 EMRE MADRAN KORUMA ALANINDA ONUR ÖDÜLÜ

Akbelen Direnişi adına Nejla-Esra Işık

2023 EMRE MADRAN KORUMA ALANINDA ÖZEL ÖDÜLÜ

Avukat Turgut Kazan ve Avukat Gökçe Bolat