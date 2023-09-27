Mimar Emre Madran Anısına Verilen Ödüller Açıklandı
Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin düzenlediği 'Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. ANKA Haber Ajansı ajans haberciliği dalında ödüle layık görüldü. Ayrıca Emre Madran Koruma Alanında Dayanışma Ödülü tutuklu gazeteciler Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan'a verildi. Ödül töreni 2 Ekim Dünya Mimarlık Günü'nde Ankara'da yapılacak.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin mimar Emre Madran anısına verdiği 'Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. ANKA Haber Ajansı, ajans haberciliği dalında ödüle değer görüldü. Ayrıca Emre Madran Koruma Alanında Dayanışma Ödülü bu yıl tutuklu gazeteciler Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan'a verildi. Ödül töreni 2 Ekim Dünya Mimarlık Günü'nde Ankara'da yapılacak.
TMMOB'a bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kültürel varlıkların korunmasında önemli çalışmalar yapan mimar Emre Madran anısına düzenlediği " Edep ya Hu" buluşmalarının dokuzuncusunu, "Deprem sonrası kültürel miras aracılığı ile toplumsal iyileşme" temasıyla Hatay Antakya'da da yaptı.
Etkinlik sonrası 2023 yılı Emre Madran Koruma Alanında Basın Ödülleri'ni kazanan isimler de açıklandı. Ödüller 2 Ekim'de Ankara'da Dünya Mimarlık günü açılışında yapılacak ödül töreni ile sahiplerine teslim edilecek.
2023 Yılı Emre Madran Koruma Alanında Basın Ödülleri'ni alan gazeteciler ve kurumlar şöyle:
TV HABERCİLİĞİ DALINDA
Halk TV Yeni Bir Sabah Programı İsmail Küçükkaya
Ferit Demir-Halk Tv Muhabiri
Flash HaberTV Fatih Ertürk
Cadde TV Barış Hacısalihoğlu
KRT TV Haber Müdürü Barış Can
Tele 1 Ankara Temsilcisi Zeynel Lüle
Sözcü TV Muhabir Tarık Işık
AJANS HABERCİLİĞİ DALINDA
ANKA Genel Yayın Yönetmeni, Göksel Bozkurt
YAZILI BASIN DALINDA
Cumhuriyet Gazetesi Muhabir Merve Kılıç Dokuzoğlu
Sözcü Gazetesi Muhabir Yavuz Alatan
Birgün Gazetesi Atilla Aşut
İNTERNET GAZETECİLİĞİ DALINDA
Pencere TV -Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Abadan
Sonsöz Gazetesi- Murat Özbülbül /Taner Topçu
YEREL GAZETE DALINDA
Anayurt Gazetesi Demet Aran
ULUSLARARASI BASIN DALINDA
The New York Times Ben Hubbard Suzy Hansen
The Guardian Sara Tör
2023 EMRE MADRAN KORUMA ALANINDA DAYANIŞMA ÖDÜLÜ
Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan
2023 EMRE MADRAN KORUMA ALANINDA ONUR ÖDÜLÜ
Akbelen Direnişi adına Nejla-Esra Işık
2023 EMRE MADRAN KORUMA ALANINDA ÖZEL ÖDÜLÜ
Avukat Turgut Kazan ve Avukat Gökçe Bolat