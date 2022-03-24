Milyonfest Kapadokya'da sahne alacak sanatçılar açıklandı - Haberler

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Milyonfest Kapadokya'da sahne alacak sanatçılar açıklandı

Demirören Haber Ajansı - Kültür Sanat
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Milyonfest Kapadokya'da sahne alacak sanatçılar açıklandı

Müzik festivali 'Milyonfest Kapadokya'da sahne alacak sanatçılar belli oldu.

Müzik festivali 'Milyonfest Kapadokya'da sahne alacak sanatçılar belli oldu.

Milyon Yapım organizasyonuyla sevilen sanatçıların sahne alacağı festival, 04-05-06-07 Mayıs tarihlerinde Kapadokya'da müzikseverlerle buluşacak. Festivalde Duman, Athena, Sertab Erener, Selda Bağcan, Pinhani, Ceza'nın da aralarında olduğu 17 sanatçı konser verecek.

Milyonfest Kapadokya'nın programı ve sahne alacak sanatçılar şöyle:

04 MAYIS ÇARŞAMBA

Duman

Selda Bağcan

Flört

RDM

05 MAYIS PERŞEMBE

Sertab Erener

Ceza

Madrigal

Emre Kula

Ali Talha Çevik

06 MAYIS CUMA

Athena

Dolu Kadehi Ters Tut

Dedublüman

Hipersona

07 MAYIS CUMARTESİ

Pinhani

Adamlar

Yaşlı Amca

Lara Çayan


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Kapadokya, Festival, Athena, Mayıs, Kültür Sanat, Haberler

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