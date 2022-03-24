Milyonfest Kapadokya'da sahne alacak sanatçılar açıklandı

Müzik festivali 'Milyonfest Kapadokya'da sahne alacak sanatçılar belli oldu.

Milyon Yapım organizasyonuyla sevilen sanatçıların sahne alacağı festival, 04-05-06-07 Mayıs tarihlerinde Kapadokya'da müzikseverlerle buluşacak. Festivalde Duman, Athena, Sertab Erener, Selda Bağcan, Pinhani, Ceza'nın da aralarında olduğu 17 sanatçı konser verecek.

05 MAYIS PERŞEMBE

06 MAYIS CUMA

07 MAYIS CUMARTESİ

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat