Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Ekibi Ankara Ulus Meydanı'nda Sahne Aldı

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Ekibi, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara Ulus Meydanı'nda sahne aldı. Çeşitli marş ve türküleri izleyicilerle buluşturan birliğe yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Ekibi, Başkent Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Ankara Ulus Meydanı'nda konser verdi. 1952 yılında kurulan ve tarihi 19. yüzyıla dayanan ve yıllarca Türk ordularına muharebe meydanlarında şevk ve coşku vererek ordunun muharebeleri kazanmasında etkili olan mehterin bugünün temsilcisi Mehteran Birliği, yurttaşların ilgi gösterdiği konserde çeşitli marşlar ve türkülerle dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.