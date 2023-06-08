Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Kütahya'da konser verdi

KÜTAHYA - Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Kütahya'da konser verdi. Zafer Meydanı'ndaki konsere Kütahyalılar yoğun ilgi gösterdi. Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marşlar uzun süre alkışlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Abdurrahman Yıldız, Mehteran Birliği'nin Kütahyalılara unutulmaz bir gün yaşattığını ifade etti. Yıldız, "Bir kültür insanı olarak çok duygulandım. Merter takımı Kütahyalılara adeta milli bir gün yaşattı. Yüreklerine sağlık" dedi.

Mehteran Birliği'nin konser sonunda Kütahya'nın Pınarları' türküsünü de seslendirmesi vatandaşların coşkusuna coşku kattı.

Mehteran Birliği, yaklaşık bir saat süren konser sonrası meydandan vatandaşların alkışları arasında ayrıldı.