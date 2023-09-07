Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Yıldız Şale Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi'nde 18. yüzyıl tabloları restore ediliyor

MİLLİ Saraylar Başkanlığı'na bağlı Yıldız Şale Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi'nde Resim Müzesi'ne ait 5 adet 18. yüzyıl dönemi tablosu, restorasyon uzmanları tarafından orijinaline uygun şekilde restore ediliyor. Restorasyon çalışmaları sonrasında eserlerin, Milli Saraylar Başkanlığı bünyesinde farklı noktalarda sergileneceği öğrenildi.

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Beşiktaş'taki Yıldız Şale Yerleşkesi'nde faaliyet gösteren Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi, Milli Saraylar'ın zengin resim koleksiyonuna ait paha biçilemez tarihi tabloları yeniden sergilenebilir hale getiriyor. Atölye uzmanlarının bir süredir, 19. yüzyıla ait, farklı tarz ve ebatta 5 tablo üzerinde çalıştığı öğrenildi. Uzman restoratörler tarafından incelemeleri gerçekleştirilen Resim Müzesi'ne ait tablolar, malzeme ve ihtiyaçlarına göre çeşitli özel makine ve boyalarla restore edilerek, belgelendiriliyor. Restorasyonun yanı sıra uzmanların; eserlerin kime veya hangi ekole ait olduğuna dair araştırmalarının da devam ettiği öğrenildi. Atölyede restore edilen tüm eserler, Milli Saraylar Başkanlığı bünyesindeki birçok farklı lokasyonda sergilenecek. Restore edilen eserler arasında, Yavuz Sultan Selim ve Şehzade, Sultan III.Selim, İstanbul Manzarası ve İran kültüründen de izler taşıyan Müzisyen Kadınlar ve Kompozisyon, tabloları yer alıyor.

"ESERE ÖZEL BİR ÇALIŞMA OLUYOR"

Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi Sorumlusu Hatice Biga, "Bulunduğumuz alan Milli Saraylar Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi. Milli Saraylar envanterinde bulunan tarihi tabloların restorasyon işlemleri yapılmakta. Bir ekip çalışmasıyla bu işleri yürütüyoruz. Milli Saraylar envanterinde bulunan tarihi tabloların bozulma süreçlerine müdahalelerimiz oluyor. Hasar görmüş, bozulmuş tabloların restorasyon işlemlerini yapmaktayız. 8 kişilik bir ekiple çalışmaktayız. Malzeme ve teknik olarak gelen eserin bozulmasıyla alakalı bir işlem öncelikle düşünülüyor. Her eser için bozulma ne tür bir bozulma, neler yapmak gerekiyor, esere özel bir çalışma oluyor. Dolayısıyla her eser üzerindeki bozulma ve hastalıkla ilgili özel bir çalışma gerektiriyor." dedi.

"10'A YAKIN ESERİMİZ VAR; ÇALIŞMALAR PEYDERPEY DEVAM EDİYOR"

Biga, "Elimizdeki eserler genel olarak 19.yy eserleri ama 18.yy eserleri de mevcut. Eserin restorasyon işlemleri üzerindeki bozulmalarla ilgili taleple başlıyor, eser ve restoratör arasında. Eserin atölyeye nakli yapılır, ve belgeleme süreci başlatılır. Eserin baştan sona ön, arka, detay analiz çekimleri yapılarak belgeleme süreci tamamlanıyor. Üzerindeki bozulmalarla ilgili gerekli, her eser için, özel bir restorasyon çalışması yürütülüyor. Şuan, 'İstanbul Manzarası' var, anonim bir eser, daha önce bir restorasyon görmüş, o boyalarla ilgili de bir bozulma süreci başlamış. 19.yy'a ait bir eser, koleksiyonumuza yeni girdi, Topkapı Tablo Atölyesi'nden buraya nakli yapıldı. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Tarihi bir belge niteliğinde, Tophane'den Tarihi Yarımada'yı resmeden bir tablo ve belge niteliği çok yüksek bir eser. Şu an toplam 10'a yakın eserde çalışmalar peyderpey devam ediyor. Bazen öncelikler sözkonusu olduğunda çalışma yoğunluğumuzu esere göre aktarabiliyoruz." ifadelerini kullandı.