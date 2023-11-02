Milli Reasürans Sanat Galerisi 2023-2024 Sezonu Sergileri

Milli Reasürans Sanat Galerisi, 2023-2024 sezonunu 'Bir şans daha var mı?' adlı sergisiyle karşılayacak. Sergide birçok sanatçının eserleri yer alacak ve sergi 10 Şubat 2024'e kadar ziyarete açık olacak. Galeri, sezon boyunca farklı sanatçıların işlerini sergilemeye devam edecek.

Milli Reasürans Sanat Galerisi, 2023-2024 sezonunu 8 Kasım'da "Bir şans daha var mı?" adlı sergisiyle karşılayacak.

Galeriden yapılan açıklamaya göre, Melike Bayık'ın küratörlüğünde hazırlanan sergide Mehmet Ali Boran, Antonio Cosentino, Memed Erdener, Yunus Emre Erdoğan, Kaan Fıçıcı, Şifa Girinci, Rana Kelleci, Melike Koçak, Aytekin Olgunsoy, Sümer Sayın, Egemen Tuncer ve Seçil Yaylalı'nın eserleri yer alıyor.

Resim, heykel, fotoğraf, video gibi farklı disiplinlerde işler üreten sanatçıların bir araya geldiği sergi, 10 Şubat 2024'e kadar ziyarete açık olacak.

Sezonun ikinci sergisi Lale Çavuldur'un Milli Reasürans Sanat Galerisi için ürettiği işlerinden oluşacak. Heykel, desen ve buluntu malzemelerin yer alacağı sergi, 22 Şubat-13 Nisan 2024'te sanatseverlerle buluşacak.

Galerinin son sergisinde ise Hasan Deniz'in son birkaç yıldır ürettiği fotografik görüntüler yer alacak. Hareketli veya basılı görsellerin yoğunlukta olduğu sergi, 30 Nisan 2024'ten, 14 Haziran 2024'e kadar açık kalacak.