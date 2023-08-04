Milli Mücadele Konulu Roman Yarışmasının Kazananları Belli Oldu
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Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Türk Edebiyatı Vakfı tarafından düzenlenen 'Milli Mücadele' konulu roman yarışmasının kazananları açıklandı. Yarışmaya 66 eser katıldı ve 8 eser Üst Seçici Kurul tarafından değerlendirildi. Birincilik ödülü Samet Özdemir'in 'Mukavemet' adlı eserine, ikincilik ödülü Fazıl Sayın'ın 'Kuvvacı' adlı eserine, üçüncülük ödülü ise Yaşar Bedri Özdemir'in 'Bana Dağları Anlat' adlı eserine verildi. Mansiyon ödülü ise Şevket Adnan Şenel'in 'Kefen' adlı eserine verildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Türk Edebiyatı Vakfı tarafından düzenlenen "Milli Mücadele" konulu roman yarışmasının kazananları belli oldu.
Cumhuriyetin 100. yılında "Milli Mücadele" konulu roman yarışmasına 66 eser katıldı, 8 eser Üst Seçici Kurul tarafından değerlendirildi.
Üst Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmeye göre, "Mukavemet" adlı eseriyle Samet Özdemir birinciliğe, "Kuvvacı" adlı eseriyle Fazıl Sayın ikinciliğe, "Bana Dağları Anlat" adlı eseriyle Yaşar Bedri Özdemir üçüncülüğe layık görüldü.
Mansiyon ödülü ise "Kefen" adlı eseriyle Şevket Adnan Şenel'e verildi.