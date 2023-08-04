Milli Mücadele Konulu Roman Yarışmasının Kazananları Belli Oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Türk Edebiyatı Vakfı tarafından düzenlenen 'Milli Mücadele' konulu roman yarışmasının kazananları açıklandı. Yarışmaya 66 eser katıldı ve 8 eser Üst Seçici Kurul tarafından değerlendirildi. Birincilik ödülü Samet Özdemir'in 'Mukavemet' adlı eserine, ikincilik ödülü Fazıl Sayın'ın 'Kuvvacı' adlı eserine, üçüncülük ödülü ise Yaşar Bedri Özdemir'in 'Bana Dağları Anlat' adlı eserine verildi. Mansiyon ödülü ise Şevket Adnan Şenel'in 'Kefen' adlı eserine verildi.