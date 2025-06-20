Milli Mücadele Kahramanı Kadınlar, Yeniden Tasarlanan Kıyafetleriyle Defilede Sahne Aldı

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Milli Mücadele Kahramanı Kadınlar, Yeniden Tasarlanan Kıyafetleriyle Defilede Sahne Aldı
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Amasya'da düzenlenen 'Kurtuluş yolu kadınları' adlı defilede, Milli Mücadele döneminin kadın kahramanlarının kıyafetleri yeniden tasarlandı. Defilede mankenlik yapan usta öğretici kadınlar, tarihi isimleri canlandırarak performans sergiledi.

Milli mücadele kahramanı kadınların kıyafetlerini yeniden tasarlayıp defilede mankenlik yaptılar

AMASYA - Milli Mücadele döneminin kadın kahramanlarının 106 yıl sonra yeniden tasarlanan kıyafetleri Amasya'da düzenlenen 'Kurtuluş yolu kadınları' adlı defilede sahnelendi. Kıyafetleri dikip hazırlayan usta öğretici kadınlar tarihi defilede mankenlik de yaptı.

Amasya 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Amasya Olgunlaşma Enstitüsü ile Samsun Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğiyle milli mücadele dönemine öncülük edip destek olan 26 kadın kahramanın yeniden tasarlanan kıyafetleri sahnelendi. Tarihe isimlerini altın harflerle yazdıran Asiye Remzi, Kara Fatma, Çete Emir Ayşe gibi kadın kahramanların çeşitli kaynaklardan araştırılarak hazırlanan kıyafetlerini oluşturan 15 usta öğretici mankenlik yaptıkları defilede performanslarıyla da göz doldurdu.

19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasının ardından 12 Haziran 1919'da geldiği Amasya'da 22 Haziran'da Cumhuriyet'in doğum belgesi Amasya Tamimi'ni ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Milli Mücadele'ye destek olan kadınların kıyafetlerini tasarladıklarını anlatan usta öğretici Özünur Bayram, ayrıca sahnede İğneli Pembe Çavuş ve Kamalı Fatma'yı canlandırmaktan gurur duyduğunu belirtti.

5 Ocak 1920'de kurulan Amasya Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin başkanı olan Asiye Remzi gibi isimlerin bu topraklarda yetiştiğine değinen Amasya Olgunlaşma Enstitüsünde görevli tarih öğretmeni Güleç Toprak, defilenin Milli Mücadele'ye gönül verip destek olan kahraman kadınlara saygı anlamı taşıdığını söyledi. Tiyatro sanatçısı Atilla Özgen ise defilede Atatürk'ü canlandırmanın ve Türk kadınına verdiği önemi sahnelemenin mutluluğunu yaşadığına vurgu yaptı.

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü bahçesinde düzenlenen defileyi Amasya Valisi Önder Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi. Genel Müdür Mete, defile ve fotoğraf serginin hazırlanmasında emeği geçen görevlileri kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Kültür Sanat
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