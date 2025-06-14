Milli Eğitim Bakanlığı Tiyatro Festivali'nde 'En İyi Oyun' Ödülü Selman Farisi İmam Hatip Lisesi'ne
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mümkün Tiyatro Festivali'nde Selman Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sahnelediği 'Islık Çalmak İstiyorum' oyunu, Filistin'deki insanlık dramını konu alarak 'En İyi Oyun' ödülünü kazandı. Oyun, usta tiyatrocuların değerlendirmesiyle ödüllendirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Mümkün Tiyatro Festivali'nde, "Islık Çalmak İstiyorum" oyunu "En İyi Oyun" ödülüne layık görüldü.
Selman Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sahnelediği oyun, Filistin'de yaşanan insanlık dramını konu alıyor.
Yönetmenliğini Sevde Ulutaş'ın üstlendiği oyun, usta tiyatrocular Mahmut Bilal Kaya, Yaşar Akarvardar, Sinan Koşan ve Mehmet Akif Çanakçı'nın değerlendirmeleriyle ödülün sahibi oldu.
Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Kültür Sanat