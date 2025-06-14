Milli Eğitim Bakanlığı Tiyatro Festivali'nde 'En İyi Oyun' Ödülü Selman Farisi İmam Hatip Lisesi'ne

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mümkün Tiyatro Festivali'nde Selman Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sahnelediği 'Islık Çalmak İstiyorum' oyunu, Filistin'deki insanlık dramını konu alarak 'En İyi Oyun' ödülünü kazandı. Oyun, usta tiyatrocuların değerlendirmesiyle ödüllendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Mümkün Tiyatro Festivali'nde, "Islık Çalmak İstiyorum" oyunu "En İyi Oyun" ödülüne layık görüldü.

Selman Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sahnelediği oyun, Filistin'de yaşanan insanlık dramını konu alıyor.

Yönetmenliğini Sevde Ulutaş'ın üstlendiği oyun, usta tiyatrocular Mahmut Bilal Kaya, Yaşar Akarvardar, Sinan Koşan ve Mehmet Akif Çanakçı'nın değerlendirmeleriyle ödülün sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Kültür Sanat
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu evleniyor

Süper Lig'in yıldız ismi evlilik yolunda ilk adımı attı
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor

Gören bir daha bakıyor! Her gün arabasının üzerinde çay taşıyor
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.