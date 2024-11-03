Üye Girişi
Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da 'Payidar' Defilesini İzledi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da 'Payidar' Defilesini İzledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Kongre Binası'nda cumhuriyet dönemine ait kıyafetlerin sergilendiği 'Payidar' defilesini izledi. Defilede gençler, kahraman kadınların ve Atatürk'ün kostümleriyle sahne aldı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum Kongre binasında cumhuriyet döneminde kahraman kadınların ve erkeklerin giydiği kıyafetlerin yer aldığı 'Payidar' defilesini izledi.

Dün akşam Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün partisinin İspir ve Pazaryolu ilçelerinde düzenlenen 8'inci Olağan Kongrelerine katıldı. Bakan Yusuf Tekin, daha sonra cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum Kongre Binası'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Olgunlaşma Enstitüleri'nin bugüne dek üretilen koleksiyonlarından hazırlanan 'Payidar' isimli defileyi izledi. Genç kız ve erkeklerin sergilediği defilede kahraman kadınların giyindiği kıyafetler ve Atatürk'ün kostümleri yer aldı.

Milli mücadele ruhunu yansıtan birbirinden ilginç kıyafetlerin sergilendiği defile genç kız ve genç erkeğin Türk bayrağı ile finaliyle son buldu. Defileyi protokolle birlikte ayakta alkışlayan Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Cumhuriyete taşıyan kurtuluş savaşımıza bize bu toprakları emanet eden atalarımıza, tarihimize, kültürümüze, medeniyet değerlerimize, Anadolu irfanına, Anadolu kültürüne sahip çıkmak hepimizin borcudur. Bu borç içerisinde en büyük yükte kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığına düşüyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu borcu ifa etmek, hakkıyla yerine getirmek için birçok çaba sarf ediyoruz, sarf edeceğiz, sarf etmeye de devam edeceğiz. Bu çabamız sadece yazılı eğitim materyallerinin içerisine eğitim programlarının içerisine bu değerleri nakşetmek, gelecek kuşakların bu değerlerle mücehheze olmasını temenni etmek için eğitim programlarımızı bu değerleri de içerecek şekilde güncellemek değil tabi. Türkiye Yüzyılı maarif modeliyle yapmak istediğimiz şey de aslında bu değerlere sahip çıkmak, bu değerleri korumak, bu değerleri gelecek kuşaklara aksettirmek. Bu defileyi Erzurum'da sizlerin beğenisine sunmuş olduk umarım beğenmişsinizdir. Belki de bu defilenin sergilenebileceği en anlamlı şehirlerden bir tanesi Erzurum. Bu defilede gönüllü olarak aramızda bulunan ve profesyonel manken gibi davranan öğrenci kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Bu defilede kullanılan malzemeler olgunlaşmanın envanterine kayıtlı malzemeler. Bakanlığımızın yaptığı kültürel sanatsal ya da eğitimle alakalı başka bir etkinlikte tekrar buluşmak üzere hepinize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Yavaş'ın, 'Yörüngesini şaşıran ben değilim' çıkışına Özel'den net yanıt

Yavaş'ın, "Yörüngesini şaşıran ben değilim" sözlerine Özel'den net yanıt

 İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın

İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın

 Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

Dev maçta zafer Fenerbahçe'nin
Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

CHP, Ahmet Özer'le ilgili sözlerini affetmedi! Partiden ihraç ediliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 4 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 4 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hangi ilde Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü bulunmaktadır? Bursa'da opera var mı, Bursa'da opera var mı, Samsun'da, Çanakkale'de, Edirne'de opera var mı Yusuf Güney uzayda yemek yedi mi? Uzayda yemek yiyen ilk insan kimdir? Topa vurduktan sonra faul olur mu, top ayaktan çıktıktan sonra penaltı olur mu? Mourinho ceza alacak mı, PFDK'ya sevk olacak mı? Malatya deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.