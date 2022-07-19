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MIKTA Film Günleri başlıyor

AA - Eda Özdener - Kültür Sanat
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MIKTA Film Günleri başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) Film Günleri başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) Film Günleri başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, film günleri 21-22 Temmuz'da MIKTA'nın 2022 Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye öncülüğünde ve ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Etkinlik boyunca, 2013 yılında kıtalar arası istişare ve eş güdüm platformu olarak kurulan MIKTA'yı oluşturan Meksika, Endonezya, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye'nin son dönem sinemalarının seçkin örnekleri CerModern'de seyirciyle buluşturulacak.

Film gösterimlerinin ücretsiz yapılacağı MIKTA Film Günleri'nde, Güney Kore'den "Broker Trailer", Meksika'dan "Museo", Türkiye'den "Bizim için Şampiyon" 21 Temmuz Perşembe, Endonezya'dan "Sultan Augung" ve Avustralya'dan "The Sapphires" 22 Temmuz Cuma izlenebilecek.

AA / Eda Özdener - Kültür Sanat

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