Migros Çalışanları Mercan Resiflerinden İlhamla Tablolarını Sergiledi

Migros, çalışanlarının nesli tükenme tehlikesi altındaki mercan resiflerinden aldığı ilhamla tuvale yansıttıkları tablolarını İstanbul Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sergiledi. Migros Ailem ve Ben üyesi 80 çalışanın el emeği tablolar, küresel ısınma ve mercan resifleri konulu etkinlikte sanatseverlerle buluştu.

Migros, çalışanlarının nesli tükenme tehlikesi altındaki mercan resiflerinden aldığı ilhamla tuvale yansıttıkları tablolarını İstanbul Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, "İyi İş İyi Gelecek" mottosuyla çalışanlarının farklı alanlarda yeni beceriler geliştirmesini destekleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

"Migros Renkler Atölyesi" etkinliklerinde sertifikalı akrilik pouring dökme tekniği eğitimleri sunan Migros, çalışanlarının nesli tükenme tehlikesi altındaki mercan resiflerinden aldığı ilhamla tuvale yansıttıkları tablolarını İstanbul Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

Bu kapsamda "Farklıyız Eşitiz" mottosuyla düzenlenen ve küresel ısınma nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mercan resifleri ana temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, "Migros Ailem ve Ben" üyesi 80 Migros çalışanının el emeği tabloları sergilendi.