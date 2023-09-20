Midyat Belediyesi tarafından Her Yerde Sanat Derneği ve Sirkhane iş birliğiyle düzenlenen festivalde farklı ülkelerden sanatçılar kortej yürüyüşü yaptı. Tarihi sokaklarda gerçekleştirilen yürüyüşte akrobatik gösteriler de yapıldı. Festivalde çocuklar ve vatandaşlar da yer aldı.

Midyat Belediyesince Her Yerde Sanat Derneği ve Sirkhane iş birliğiyle "Midyat Uluslararası Uçan Halı Çocuk Festivali" düzenlendi.

Festival dolayısıyla farklı ülkelerden sanatçıların da kortej yürüyüşü yapıldı.

Tarihi sokaklarda gerçekleştirilen yürüyüşte akrobatik gösteriler de yapıldı.

Festivale, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Şahin, çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak, geleceğe daha umutla bakmalarını sağlamak adına bu tür faaliyetlere büyük önem verdiklerini söyledi.

Düzenledikleri etkinliklere büyük ilgi gösteren çocukların mutlu ve huzurlu olduğunu görmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden Şahin, "Amacımız ve gayretimiz çocuklarımızın yarınlara umutla bakabilmesini sağlamak. Durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çocukların yüzündeki tebessüm bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Minik sanatseverler aynı zamanda festival boyunca, "yüz boyama", "sanat", "dans", "hikaye anlatımı", "kukla", "konser" gibi çeşitli etkinliklere de katılacak.

Etkinlikler kapsamında çocuklara ikramlarda bulunulacak, hediyeler dağıtılacak.