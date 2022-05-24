Midyat'ta çöp ev boşaltıldı - Haberler

Midyat'ta çöp ev boşaltıldı
AA - Selahattin Erol - Kültür Sanat
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Midyat ilçesinde, çöple dolu ev belediye ekiplerince temizlendi.
Midyat ilçesinde, çöple dolu ev belediye ekiplerince temizlendi.
Bağlar Mahallesi 833 Sokak'taki bir evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu Midyat Belediyesine bildirdi.
Belirtilen adrese sevk edilen Midyat Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evin çöple dolu olduğunu gördü.
Evdeki çöpler boşaltıldı, ev temizlendi.
Evden bir traktör çöp çıkarıldığı belirtildi.
AA / Selahattin Erol - Kültür Sanat