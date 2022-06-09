Midyat'ta AYKOME haziran ayı toplantısı yapıldı - Haberler

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Midyat'ta AYKOME haziran ayı toplantısı yapıldı

AA - Selahattin Erol - Kültür Sanat
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Midyat'ta AYKOME haziran ayı toplantısı yapıldı

Midyat Belediyesi öncülüğünde Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) haziran ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Midyat Belediyesi öncülüğünde Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) haziran ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Akmercan Doğalgaz toplantı salonunda Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz başkanlığında düzenlenen toplantıya, Dicle Elektrik İlçe İşletme yetkilisi Rojin Temiz, Türk Telekom Midyat İşletme Şefi Hamit Özcan, MARSU Midyat Şube yetkilisi Murat Arı, Akmercan Doğalgaz Midyat Şube Müdürü Murat Kurt ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, ilçede yürütülen alt yapı ve üst yapı çalışmaları, kurumlar arası koordinasyon görüşüldü, yatırımcı kuruluşlar yatırım programlarını paylaştı.

AA / Selahattin Erol - Kültür Sanat

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