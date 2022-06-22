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Midyat'ta "Ayak Tenisi Turnuvası" düzenlenecek

AA - Selahattin Erol - Kültür Sanat
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Midyat'ta 'Ayak Tenisi Turnuvası' düzenlenecek

Midyat Belediyesi'nce düzenlenen "Yaz Spor Etkinlikleri" kapsamında "Ayak Tenisi Turnuvası" gerçekleştirilecek.

Midyat Belediyesi'nce düzenlenen "Yaz Spor Etkinlikleri" kapsamında "Ayak Tenisi Turnuvası" gerçekleştirilecek.

Kayıtların 22-25 Haziran'da Midyat Belediyesi Binbaşı Abdurrahman Efendi Millet Bahçesinde yapılacağı turnuva, 16 yaş ve üzeri tüm vatandaşlara açık olacak.

Turnuva 27 Haziran Pazartesi günü Midyat Belediyesi Binbaşı Abdurrahman Efendi Millet Bahçesi'nde başlayacak.

AA / Selahattin Erol - Kültür Sanat

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