Midyat Belediyesince iftar öncesi lokma tatlısı dağıtıldı - Haberler

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Midyat Belediyesince iftar öncesi lokma tatlısı dağıtıldı

AA - Selahattin Erol - Kültür Sanat
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Midyat Belediyesince iftar öncesi lokma tatlısı dağıtıldı

Midyat Belediyesi ramazan ayı dolayısıyla iftar öncesi vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

Midyat Belediyesi ramazan ayı dolayısıyla iftar öncesi vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede ikramlar devam edecek.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Söğütlü Mahallesinde lokma tatlısı dağıtımında bulundu.

Vatandaşlarla ve çocuklarla yakından ilgilenen Şahin, çocuklara da tatlı ikram etti.

Şahin, Midyat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce sosyal sorumluluk çerçevesinde ilçede ramazan ayına özel lokma dağıtımına başlandığını söyledi.

Rahmet ve mağfiret ayı ramazanın ülkeye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen Şahin, "Amacımız vatandaşlarımıza farklı bir ramazan yaşatmak. İki günden bu yana kırsal mahallelerde lokma tatlısı dağıtımı yapılıyor. Kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında lokma tatlısı dağıtılıyor." dedi.

İlçedeki vatandaşlar dağıtılan tatlı için Belediye Başkanı Veysi Şahin ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

AA / Selahattin Erol - Kültür Sanat

Midyat Belediyesi, Veysi Şahin, Ramazan, Kültür Sanat, Haberler

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