Midyat Belediye Başkanı Şahin, Millet Bahçesine ilişkin çalışmaları inceledi - Haberler

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçeye kazandırılacak Millet Bahçesine yönelik çalışmalarla ilgili incelemede bulundu.

Şahin, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Karayolları Bakım Şefliği yerine yapılacak Millet Bahçesi ile ilgili alandaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İlçeye vizyon katacak projelere imza atmaya devam ettiklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Şehrimizin sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek Millet Bahçesinin, yıl sonuna kadar tamamlanmasını planlıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 26 bin metrekarelik alanda kurulacak. Projede çocuk oyun alanları, yöresel bitkilerin olduğu tematik bahçeler, millet kıraathanesi, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi diğer sosyal donatılar da yer alacak. Millet Bahçesinde ayrıca 1057 ağaç olacak. Midyatlı vatandaşlarımız doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanına kavuşacak. Millet Bahçesini çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp bir an önce vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."