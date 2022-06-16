Midyat Belediye Başkanı Şahin'den kırsal mahallelere ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Midyat Belediye Başkanı Şahin'den kırsal mahallelere ziyaret

AA - Selahattin Erol - Kültür Sanat
Midyat Belediye Başkanı Şahin'den kırsal mahallelere ziyaret

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kırsal mahalleri ziyaret ederek, vatandaşlarla görüşüyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kırsal mahalleri ziyaret ederek, vatandaşlarla görüşüyor.

Şahin beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve partililerle ilçenin Gelinkaya, Söğütlü, Kayalıpınar, Kutlubey, Çamyurt ve Yemişli kırsal mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyaretlerde ihtiyaç ve talepler dinlendi.

Şahin, gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Amaçlarının bütün mahalleleri daha rahat bir yaşam için gerekli imkanlara kavuşturmak olduğu belirten Şahin, belediye olarak kırsal mahallelere hizmet götürürken, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini kaydetti.

Şahin, vatandaşların refah ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için bütün kamu çalışanları olarak büyük gayret gösterdiklerini ifade etti.

Vatandaşlar da ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

AA / Selahattin Erol - Kültür Sanat

Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title