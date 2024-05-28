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MHP Genel Merkezi'nde Ahmed Cevad Enstitüsü kuruldu

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MHP Genel Merkezi bünyesinde kurulan Ahmed Cevad Enstitüsü, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Enstitü'nün Türk dünyasına sunacağı katkılar, projeler ve hedefler ele alındı.

Mhp Genel Merkezi bünyesinde kurulan Ahmed Cevad Enstitüsü, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 5 Mayıs'ta MHP Genel Merkezi bünyesinde kurulan Ahmed Cevad Enstitüsü, ilk yönetim kurulu toplantısını, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106'ncı yıl dönümünde gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy'un başkanlık ettiği toplantıya, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. İlyas Topsakal, Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit, Doç. Dr. Esma Şahin, Doç. Dr. Turan Şahin, Dr. Elnur Paşa, Kadir Yıldız ve Özgür Bayraktar katıldı.

Toplantıda, Ahmed Cevad Enstitüsünün Türk dünyasına sunacağı katkılar, projeler ve hedefler ele alındı.

28 Mayıs tarihinin özellikle seçildiği belirtilen açıklamada, toplantıda, Enstitü bünyesinde detaylı bir arşiv oluşturulması, edebi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlenmesi, Ahmed Cevad'ın şahsında tarihte iz bırakan Türk büyüklerinin çalıştay ve sempozyumlarla tanıtılmasına yönelik kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enstitü'nün amaçları arasında, Türklük şuurunun Türkiye ve Türk dünyasındaki gelişimine katkı sunacak sosyal, kültürel ve akademik faaliyetler gerçekleştirmek, Türk dünyasının kültür, sanat, tarih, edebiyat ve bilim alanındaki önemli isimlerini Türkiye ve dünya kamuoyuna tanıtacak faaliyetlerde bulunmak, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğini pekiştiren Karabağ ve Şuşa harekatlarının tarihi olarak yazılması, analiz edilmesi ve geri alınan bölgelerin yeniden inşasıyla ilgi fikri çalışmalar yapmak, Türk gençliğinin, aziz ve asil milletimizin milli, manevi, ahlaki ve insani değerleriyle donatılmasına yönelik çalışmalar yapmak Enstitü'nün temel gayesi olarak belirlendi."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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