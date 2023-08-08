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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erkin Koray için başsağlığı mesajı yayımladı

Kültür Sanat Haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden sanatçı Erkin Koray için başsağlığı mesajı yayımladı. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Türk müziğinin usta isimlerinden, kendine özgün sesi ve yorumuyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Sayın Erkin Koray'ın vefatından duyduğum üzüntüyü paylaşıyor, merhum sanatçımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailesine ve sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden sanatçı Erkin Koray için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin usta isimlerinden, kendine özgün sesi ve yorumuyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Sayın Erkin Koray'ın vefatından duyduğum üzüntüyü paylaşıyor, merhum sanatçımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailesine ve sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Kültür Sanat

Devlet Bahçeli Erkin Koray Kültür Sanat Haberler

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