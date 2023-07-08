MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Özkan Uğur için başsağlığı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 69 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Bahçeli, sanatçı Özkan Uğur'un vefatı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sanat camiamızın mümtaz isimlerinden olan, müzik ve sinema alanlarında milli kültürümüze sunduğu değerli katkılarıyla her zaman sevgi ve saygıyla andığımız Sayın Özkan Uğur'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."