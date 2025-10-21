Haberler

MGÜ'den Filistin İçin Anlamlı Açılış Töreni

Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılı açılışında 'Can Filistin' şarkısını seslendiren yaklaşık 500 kişilik koro ile Filistin'e destek verdi.

ANKARA Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin (MGÜ) akademisyenleri ve öğrencileri ile MGÜ Müzik İlkokulu, MGÜ Müzik Ortaokulu ve MGÜ Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğrencilerinden oluşan yaklaşık 500 kişilik koro, üniversitenin akademik yıl açılışında 'Can Filistin' şarkısını seslendirdi.

Ankara MGÜ, '2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ni 'İlk Ders Gazze' temasıyla gerçekleştirdi. Törenin ardından, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan akademisyenler ve üniversite öğrencileri ile MGÜ Müzik İlkokulu, MGÜ Müzik Ortaokulu ve MGÜ Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Yunus Emre Sevgi Meydanı'na geldi. Akademisyenler ve öğrencilerden yaklaşık 500 kişilik koro, sözlerini Doç. Dr. Elif Nun Gökçe'nin yazdığı, müziğini Fırat Akarcalı'nın düzenlediği 'Can Filistin' isimli şarkıyı seslendirdi.

'SANATÇILARIN SESSİZ KALMAMASI GEREKİYOR'

MGÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, bütün Türkiye'de olduğu gibi üniversitenin '2025-2026 Akademik Açılış Yıl' konusu ve temasını Gazze ve Filistin'e ayırdıklarını söyledi. Prof. Dr. Özden, "Hem öğrencilerimizle hem akademisyenlerimizle tek bir yürek, tek bir ses, tek bir nefes olarak Filistin için bu maalesef travmatik durum için, bu acılar için kaybettiğimiz bu kadar insan için yapılan bestenin icrasını gerçekleştirdik. Tabii bütün dünyanın tek ses olduğu böyle bir durumda, atmosferde sanatçıların da sessiz kalmaması gerekiyor. Çünkü bu çok insani bir durum. O kadar çocuğun, o kadar yaşlı, genç, kadın, çocuk; bu kadar büyük bir kaybın insanlar üzerinde yarattığı bu olumsuz dramatik etkinin biraz sanatla dillendirilmesi, müzikle, belki resimle, belki farklı eserlerle ortaya konması biz sanatçıların toplum karşısındaki sorumluluk ve ödevlerimizin başında yer alıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
