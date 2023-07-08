MFÖ Üyesi Özkan Uğur'un Cenazesi 11 Temmuz'da Defnedilecek
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İstanbul'da vefat eden MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur'un cenazesi, 11 Temmuz'da defnedilecek. Cenaze namazı Taksim Camisi'nde kılınacak ve ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Ayrıca aynı gün Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek.
İstanbul'da 69 yaşında vefat eden MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur'un cenazesi, 11 Temmuz'da defnedilecek.
Usta sanatçının vefatının ardından sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getiren oyuncu Zafer Algöz, cenaze bilgilerini paylaştı.
Özkan Uğur'un naaşı 11 Temmuz Salı günü öğle vaktinde Taksim Camisi'nde kılınacak cenaze namazına müteakip, Karacaahmet Mezarlığına defnedileceği kaydedildi.
Uğur için ayrıca aynı gün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlenecek.