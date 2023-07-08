MFÖ Üyesi Özkan Uğur'un Cenazesi 11 Temmuz'da Defnedilecek

İstanbul'da vefat eden MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur'un cenazesi, 11 Temmuz'da defnedilecek. Cenaze namazı Taksim Camisi'nde kılınacak ve ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Ayrıca aynı gün Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek.