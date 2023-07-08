MFÖ Üyesi Özkan Uğur'un Cenaze Töreni Programı Belli Oldu

69 YAŞINDA hayatını kaybeden MFÖ grubu üyelerinden, müzisyen Özkan Uğur'un cenaze töreni programı belli oldu. Tören programını 'Yahşi Batı' ve 'Pek Yakında' gibi filmlerde Özkan Uğur ile birlikte rol alan oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından paylaştı.