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MFÖ Üyesi Özkan Uğur'un Cenaze Töreni Programı Belli Oldu

MFÖ Üyesi Özkan Uğur'un Cenaze Töreni Programı Belli Oldu

Kültür Sanat Haberleri

69 yaşında hayatını kaybeden MFÖ grubu üyelerinden müzisyen Özkan Uğur'un cenaze töreni programı Zafer Algöz tarafından duyuruldu. Tören, 11 Temmuz Salı günü AKM'de saat 11.00'de başlayacak. Öğle namazının ardından Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecektir.

69 YAŞINDA hayatını kaybeden MFÖ grubu üyelerinden, müzisyen Özkan Uğur'un cenaze töreni programı belli oldu. Tören programını 'Yahşi Batı' ve 'Pek Yakında' gibi filmlerde Özkan Uğur ile birlikte rol alan oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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