Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Uluslararası Sürmeli Festivali çerçevesinde Yozgat'a gelen Celal Dönmez, başta bal kabağı olmak üzere birçok sebze ve meyveyi sanat eserine dönüştürüyor.

Meyve ve sebzeler onun elinde sanat eserine dönüşüyor

YOZGAT - Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Uluslararası Sürmeli Festivali çerçevesinde Yozgat'a gelen Celal Dönmez, başta bal kabağı olmak üzere birçok sebze ve meyveyi sanat eserine dönüştürüyor.

Yozgat Belediyesince 22. Uluslararası Sürmeli Festivali çerçevesinde düzenlenen Gastronomi Günlerinde birbirinden önemli şefler, Yozgat'ın yöresel lezzetlerini ziyaretçiler ile buluşturuyor. Çeşitli etkinlikler ve yarışmaların da düzenlendiği Gastronomi Günlerinde, Antalya'dan gelen 52 yaşındaki Celal Dönmez'in ürünleri de dikkat çekiyor. Çocuk yaşta kendi imkanlarıyla öğrendiği sanatını çeşitli illerde düzenlenen festivallerde mevsimine göre sebze ve meyvelere işleyerek sanat eserine dönüştüren Dönmez, birçok figürü vatandaşın beğenisine sunuyor.

Herhangi bir yapıştırma ya da ekleme olmadan sadece yan keski ve bıçakla işlediği sebze ve meyvelerden sanat eseri ortaya çıkaran Dönmez, özellikle bal kabağı ve karpuz gibi meyveleri işlerken hayalindeki figürleri ortaya çıkardığını söyledi.

"7 yaşından itibaren bu sanatla uğraşıyorum"

Emekli olduktan sonra illerde düzenlenen festivallere katılarak sanatını yöre insanıyla buluşturduğunu söyleyen Dönmez, 35 yıldır dekor işleriyle uğraştığını belirtti. Dönmez, "7 yaşından itibaren tablo ve çizim işleriyle uğraşıyorum. Çeşitli alanlarda şampiyonluklarım da var. Çikolata, sebze ve meyve dekorları olsun. Bu çizimleri yaparken her şeyi içimde barındırıyorum, hayalimdeki ürünleri yansıtıyorum. Mesela saçlarını işlerken bir kuaför edasıyla çalışıyorum, masa sandalye resmi çizerken marangoz edasıyla çalışıyorum. Burada bal kabaklarıyla sanat eseri yapıyoruz, Yozgat halkına görsel şölen sunmak için." dedi.

"Sanatımı Yozgat halkı için işliyorum"

Sanatını kendisi öğrendiğini ve geliştirdiğini de belirten Dönmez, "Antalya'da yaşıyorum, emekli oldum ve şu an sadece festivallere katılıyorum. Burada festivale bir katkı sunmak istiyoruz. Vatandaşlar çok ilgi duyuyor, sanatımı nasıl öğrendiğimi nasıl yaptığımı soruyorlar. Bugün de Yozgat'a geldim, bütün halkın görmesi için onlar için işliyorum" diye konuştu.