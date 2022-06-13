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Meteorolojiden Doğu Akdeniz'de şiddetli yağış uyarısı

AA - Mümin Altaş - Kültür Sanat
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Meteorolojiden Doğu Akdeniz'de şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Akdeniz'in doğusunda gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Mersin'in iç kesimlerinde, yarın akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum oluşma riski ile ulaşımda aksamalara karşı uyarıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Mümin Altaş - Kültür Sanat

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