Merve Dizdar, Cannes'dan ödülle dönüp oy kullandı

76'ncı Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncuö ödülüne layık görülen Merve Dizdar Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için oyunu Kadıköy Lisesi'nde kullandı.

Fransa'da düzenlenen 76'ncı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 'Kuru Otlar Üstüne' filminde rol alan Merve Dizdar, En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Dizdar, ödülünü aldıktan sonra uçakla İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde oy kullanmak için saat 16.40 sıralarında Kadıköy Lisesi'ne gelen Dizdar'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 1080 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Dizdar, Uçaktan indim ve buraya geldim direkt. Ülkemiz için hayırlısı olsun. Şimdi oyumu kullandım herhalde süre de bitmek üzere, son 15 dakika, oyunu kullanmayan herkesi bekliyoruz. Zaten herkes kullanmıştır diye düşünüyorum. Ülkeme böyle bir ödülle gelmek çok büyük gurur verici, çok mutluyum. Çok önemli duygular içerisindeyim, benim için böyle şeyler çok önemli, heyecandan konuşamıyorum bile, çok teşekkür ederim dedi.