Mersinli çift, ailelerinin tezgah açtığı üretici pazarında dünya evine girdi - Haberler

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Mersinli çift, ailelerinin tezgah açtığı üretici pazarında dünya evine girdi

AA - Burcu Kaya - Kültür Sanat
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Mersinli çift, ailelerinin tezgah açtığı üretici pazarında dünya evine girdi

Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan Rabia Yılmaz ve Gürkan Azman çiftinin nikahı, ailelerinin tezgah açtığı Kadın Üretici Pazarı'nda kıyıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan Rabia Yılmaz ve Gürkan Azman çiftinin nikahı, ailelerinin tezgah açtığı Kadın Üretici Pazarı'nda kıyıldı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz ve Azman çifti, belediyeye yaptıkları başvuruda evlenmek istediklerini ve nikah törenlerinin ailelerinin tezgah açtığı Yeni Mahallesi'nde kurulan Kadın Üretici Pazarı'nda yapılması talebinde bulundu.

Çiftin talebiyle belediye ekiplerince pazar yerinde nikah töreni düzenlendi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın kıydığı, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in de nikah şahitliğini yaptığı törenle çift dünya evine girdi.

Pazarda satış yapan üretici kadınlar, tören sonrası Azman çiftine çeşitli hediyeler verdi.

AA / Burcu Kaya - Kültür Sanat

Mezitli Evlilik Mersin Azman Kültür Sanat Haberler

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