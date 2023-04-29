Mersin Yenişehir Belediyesi'nden Atatürk'e Özel Heykel Sergisi

Mersin Yenişehir Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve liderliğini konu alan eserlerden oluşan "1 Önder 1 Hayat" adlı heykel sergisini açtı. Sanatseverler, Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi'nde kapılarını açan sergiyi, 22 Mayıs 2023 tarihine kadar gezebilecek.

Açıldığı günden bu yana birbirinden değerli sergileri sanatseverlerle buluşturan Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi, heykel sanatçısı Mustafa Yüksel'in 29 adet tekli ve çoklu figürlerden oluşan "1 1 Önder 1 Hayat" sergisiyle ziyaretçilerini ağırlayacak. Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi Danışma Kurulu Üyesi Veli Mert'in küratörlüğünü yaptığı sergi, Atatürk'ün yaşamına dair önemli dönüm noktalarını içeren olayları ele alan kronolojik bir dizi sunuyor. Serginin açılışına, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sanatçı Mustafa Yüksel ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"SANATA VE SANATÇIYA DESTEĞİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde kurdukları iki modern sanat galerisinin kente sanatsal anlamda önemli bir hareket sağladığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"2020 yılında açtığımız Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi ile Mersin'de kültür ve sanat alanında büyük bir farkındalık yarattık. Kısa sürede birbirinden değerli yüzlerce sanatçının binlerce eserini Mersinlilerle buluşturduk. 10 binin üzerinde vatandaşımızın bu sergileri gezme fırsatı yakaladı. Sergilerimize okullardan geziler düzenleniyor. Binlerce öğrencimiz ilk defa bir sergiyi gezme şansına sahip oldu. Bu çok kıymetli, çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımıza ilham vermek onların sanatla iç içe olmasını sağlamak istiyoruz. Galerilerimizde yerel sanatçıları da destekliyoruz. Açtığımız iki sergi tamamen yerel sanatçıların eserlerinden oluşmuştu. Sanata ve sanatçıya desteği çok önemsiyoruz."