Mersin Uluslararası Müzik Festivali ödüllerinin sahipleri belli oldu - Haberler

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Mersin Uluslararası Müzik Festivali ödüllerinin sahipleri belli oldu

AA - Serkan Avci - Kültür Sanat
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Mersin Uluslararası Müzik Festivali ödüllerinin sahipleri belli oldu

Mersin'de, 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali kapsamında 3 dalda verilecek ödüllerin sahipleri belirlendi.

MERSİN (AA) - Mersin'de, 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali kapsamında 3 dalda verilecek ödüllerin sahipleri belirlendi.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 konserin gerçekleşeceği festivalin, "2022 Festival Sanat Ödülü", Mersin Şehir Tiyatrosu'na verilecek.

"Festival Kent Ödülü" İçel Sanat Kulübüne, "Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü" de Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuarı öğrencilerinden Ada Yalın Yücel'e takdim edilecek.

Ödüller, 21 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek gala konseri öncesinde sahiplerine sunulacak.

AA / Serkan Avci - Kültür Sanat

Uluslararası Müzik Festivali, Haziran, Mersin, Mayıs, Kültür Sanat, Haberler

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