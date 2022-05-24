Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamındaki Ceylan Ertem konseri ertelendi - Haberler

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Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamındaki Ceylan Ertem konseri ertelendi

AA - Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
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Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamındaki Ceylan Ertem konseri ertelendi

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenecek Ceylan Ertem konserinin ertelendiği duyuruldu.

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenecek Ceylan Ertem konserinin ertelendiği duyuruldu.

Festival komitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tarsus Baca Meydanı'nda düzenlenecek konserin ertelendiği bildirildi.

Açıklamada,"Festival kapsamında 25 Mayıs Çarşamba yapılması planlanan Ceylan Ertem konser programımız şehit haberleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir, anlayışınız için teşekkür ederiz. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ailelerine, milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat

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