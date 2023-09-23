Mersin Uluslararası Müzik Festivali Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destekçileri arasında olduğu ve bu yıl 21'incisi düzenlenen ' Mersin Uluslararası Müzik Festivali' Warner Classsic sanatçısı Lucienne Renaud Vary'nin açılış konseriyle müzikseverlerle buluştu. Bu yıl 'Dayanışma, İyileşme ve Aydınlanma' temasıyla 3 gün sürecek festival, birbirinden güzel 7 konsere ev sahipliği yapacak.

Festivalin açılış gecesinde, Başkent Quartet & Lucienne Renaudin Vary, Trompet konseri Mersinli müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Açılış konserine, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, oda ve STK başkanları, kent protokolü ve çok sayıda müzsiksever katıldı.

Festival kapsamında 'Prof. Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü' uluslararası düzeyde birçok önemli ödülün de sahibi ve henüz 14 yaşındaki Ecmel Neva Bildik'e, 'Festival Sanat Ödülü' Yalçın Tura'ya, 'Festival Kent Ödülü' ise Mersin Uluslararası Müzik Festivali Kurucu Onursal Başkanı Selma Yağcı'ya takdim edildi.

PEHLİVAN: "ŞİMDİYE KADAR ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE DEVAM EDEN 21 YILLIK BİR SERÜVEN"

Uluslararası Müzik Festivali'nin 21 yıllık bir serüven olduğunu vurgulayan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, deprem nedeniyle bu sene Mayıs sonunda yapılması planlanan etkinliğin Eylül ayında gerçekleştirildiğini belirterek, "Böyle bir yolculuk, bu sene deprem nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Çünkü depremde ortak acılar yaşadık. Etkinlikte, 3 gün boyunca faaliyetler yapılacak. Bu vesileyle, ilk günden bugüne bu festivalde emeği geçen Valiliği'nde himayesinde yapılması hasebiyle başta valilerimiz, belediyelerimiz, ilgili kurum ve odalarımız, meslek kuruluşlarımız, konser veren sanatçılarımız, konsere iştirak eden müzisyenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ÖZDÜLGER: "KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİNDE YENİLİKÇİ VE KAPSAYICI BİR YAKLAŞIMI BENİMSİYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanat faaliyetlerine yaklaşımlarının yenilikçi, kapsayıcı ve birleştirici olduğunu dile getirdi. Büyükşehir olarak kültür ve sanat faaliyetlerini destekleyen bir yaklaşımı benimsediklerini aktaran Özdülger, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mersin Uluslararası Müzik Festivaline desteğimizi verdik. Bu sadece maddi bir destek de değil. Hem festival kurulunun içerisinde yer alarak hem de konser repertuarının oluşmasını sağlayarak aynı zamanda lojistik alanında da festivale destek verdik" diye konuştu.

"SANAT, TOPLUMUN EN BÜYÜK TUTKALI"

Festivalin, kent dinamiklerini bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Özdülger, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kanatları altında, şehrin her kesiminden insan ile birlikte yapılan bu etkinliği paylaştığımız için bir sanatçı olarak mutlu oluyorum. Daha nice bu ve bunun gibi festivalleri yaşayalım. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak birçok festivale destek vermekle birlikte kendimiz de birçok festival yapıyoruz. Festivallerin halkı bütünleştirici ve bir araya getirici yaklaşımlarının sonucunu biliyoruz. Sonuçlarının da ne kadar faydalı ve iyi olduğunu görüyoruz. Çünkü sanat, toplumun en büyük tutkalı. Sanat da vazgeçilmezimiz. Bu sebeple bu şehirde yaşamak beni mutlu ediyor" dedi.