Mersin Gülnar'da Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin eserleri sergilendi

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim alan kursiyerlerin eserleri, yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu. Sergide, iğne oyası, el nakışı, ev aksesuarları ve resimlerden oluşan 100 eser yer aldı. Programa, Kaymakam Musa Ayyıldız ve Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da katıldı.