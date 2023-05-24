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Mersin Devlet ve Opera Balesi 'Damdaki Kemancı' müzikalini sahneleyecek

Mersin Devlet ve Opera Balesi "Damdaki Kemancı" müzikalini sahneleyecek

Kültür Sanat Haberleri

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Damdaki Kemancı" müzikalini sahneleyecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Damdaki Kemancı" müzikalini sahneleyecek.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, müzikal yarın saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

"Damdaki Kemancı" müzikalinin rejisörlüğünü Volkan Severcan, orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve koro şefliğini Anıl Aydın yapacak.

Dansları Serbülent Biçer ile Özgür Adam İnanç tarafından hazırlanan müzikalin dekor tasarımını Hatice Kaptı gerçekleştirecek.

Kostüm tasarımını Özlem Topuz, ışık tasarımını Tarı Deniz ve video projeksiyonunu Sinan Özdemir'in üstleneceği programda MDOB orkestrası da sahne alacak.

Müzikal, 27 Mayıs Cumartesi günü de sahnelenecek.

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Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat

Volkan Severcan Mersin Kültür Sanat Haberler

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