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Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Rigoletto' Operasını Seyirciyle Buluşturacak

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Mersin Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi'nin başyapıtı 'Rigoletto' operasını seyirciyle buluşturacak. Opera, 17 Şubat Cumartesi saat 15.00'te Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde icra edilecek. Rejisörlüğünü Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği operada, MDOB orkestrası ve korosu da sahne alacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Giuseppe Verdi'nin başyapıtı "Rigoletto" operasını seyirciyle buluşturacak.

MDOB'un yazılı açıklamasına göre, orkestra şefliğini Andrea Francesso Solinas'ın yapacağı opera, 17 Şubat Cumartesi saat 15.00'te Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde icra edilecek.

Rejisörlüğünü Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği operada, MDOB orkestrası ve korosu da sahne alacak.

Giuseppe Verdi'nin başyapıtı olarak anılan "Rigoletto" operasında etkinliğin dekor ve kostüm tasarımını Özlem Topuz, koreografisini Berna Turhan İleri ve ışık tasarımını Tarı Deniz yapacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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