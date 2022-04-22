Mersin Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseri verecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseri verecek

AA - Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Operacapella' konseri verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Operacapella" konserini Tarsus ilçesinde sanatseverlerle buluşturacak.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Operacapella" konserini Tarsus ilçesinde sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, insan sesinin enstrüman olarak kullanıldığı "acapella" çok sesli müzik türü, "Operacapella" konseri ile 25 Nisan Pazartesi saat 15.30'da Tarsus Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı konserde, MDOB sanatçıları sahne alacak. Türk besteciler ve dünya koro repertuvarının şarkıları ile Afrika melodileri de seslendirilecek.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat

Tarsus, Mersin, Müzik, Opera, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title