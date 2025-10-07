Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden 'Akdeniz Şarkıları' Konseri
Mersin Devlet Opera ve Balesi, yeni sezonun ilk konserini 'Akdeniz Şarkıları' ile sanatseverlere sunacak. Konser, 9 Ekim'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Akdeniz Şarkıları" konserini sanatseverlerle buluşturacak.
MDOB'un açıklamasına göre, geleneksel hale gelen "Şeref Salonu Konserleri" başlıyor.
Bu kapsamda, yeni sanat sezonunun ilk konseri "Akdeniz Şarkıları", 9 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde verilecek.
Piyanoda Özlem Erden'in performans sergileyeceği programda, soprano Işıl Cavga Bölükbaşı, soprano Ayşegül Devrim Dinçer, tenor Onur Polat ve tenor Emrah Sözer, solist olarak sahneye çıkacak.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Kültür Sanat