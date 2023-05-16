Mersin Devlet Opera ve Balesi "Müze Konseri" verecek
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Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Tarsus ilçesinde "Müze Konseri" verecek.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Tarsus ilçesinde "Müze Konseri" verecek.
MDOB'un açıklamasına göre, konser 18 Mayıs Perşembe günü saat 14.30'da Tarsus Müzesi'nde gerçekleştirilecek.
Piyanoda Tuğçe Göksal'ın bulunacağı konserde, solistler Işıl Azaz, Serin Saybaşlı, Orhan Güllüler ve Serkan Sevinç sahne alacak.
Etkinlik ücretsiz sahnelenecek.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat