Üye Girişi
Haberi Paylaş
Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Müze Konseri' verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Müze Konseri" verecek

Kültür Sanat Haberleri

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Tarsus ilçesinde "Müze Konseri" verecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Tarsus ilçesinde "Müze Konseri" verecek.

MDOB'un açıklamasına göre, konser 18 Mayıs Perşembe günü saat 14.30'da Tarsus Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Piyanoda Tuğçe Göksal'ın bulunacağı konserde, solistler Işıl Azaz, Serin Saybaşlı, Orhan Güllüler ve Serkan Sevinç sahne alacak.

Etkinlik ücretsiz sahnelenecek.

Mersin Seçim Sonuçları
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2019
Mersin Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat

Tarsus Mersin Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title