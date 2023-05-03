Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Gala Konseri' verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin yer aldığı "Gala Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin yer aldığı "Gala Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser 6 Mayıs saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Orkestra şefliğini Naci Özgüç'ün üstleneceği konserde, MDOB sanatçıları Hale Soner Kekeç, Simge Büyükedes, Sevinç Demirağ, Asude Karayavuz, Aydın Uştuk ve Hasan Berk solist olarak sahne alacak.

MDOB orkestrasının da eşlik edeceği konserde, Verdi, Mozart, Rossini ve Lehar gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserleri seslendirilecek.???????