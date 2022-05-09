Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Frida' balesini Adana'da sahneledi

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun yaşam öyküsünün anlatıldığı "Frida" balesini, Adana'da sanatseverlerin beğenisine sundu.

Adana Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenen eserde, Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları sahne aldı.

Repetitör olarak Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç'ın görev aldığı eserin müzikleri Arturo Maquez, Jose Pablo Moncayo ve Can Aksel Akın'a ait. Eserin koreografi ve rejisini Özgür Adam İnanç üstlendi.

???????Dramaturjisini Füsun Ataman Berke'nin yaptığı eserin, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını ise Tarı Deniz yaptı.