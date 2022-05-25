Mersin Devlet Opera ve Balesi, Frida balesini sahneleyecek - Haberler

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Frida balesini sahneleyecek.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 28 Mayıs cumartesi saat 20: 00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulacak eserde repetitör olarak Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç görev alacak.

Müzikleri Arturo Maquez, Jose Pablo Moncayo ve Can Aksel Akın'a ait eserin koreografi ve rejisini Özgür Adam İnanç üstlenecek.

Dramaturjisini Füsun Ataman Berke'nin yapacağı eserin, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını ise Tarı Deniz gerçekleştirecek.

Etkinlikte MDOB sanatçıları da sahne alacak.