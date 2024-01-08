Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Barok Şarkılar' Konseri
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 'Barok Şarkılar' konserini müzelerde sanatseverlerin beğenisine sunacak. Konser, 10 Ocak'ta Mersin Deniz Müzesi'nde, 11 Ocak'ta St. Paul Anıt Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Solist sanatçılar Ceren Göğüş, Özlem Pamuk, Cumhur İbili ve Hüsamettin Özçelik sahneye çıkacak, Tuğçe Göksal ise piyanosuyla eşlik edecek. Konser ücretsiz olacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Barok Şarkılar" konserini müzelerde sanatseverlerin beğenisine sunacak.
MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Barok Müzik Dönemi" tarzında bestelenmiş eserlerin seslendirileceği konser, 10 Ocak saat 14.00'te Mersin Deniz Müzesi'nde, 11 Ocak saat 14.00'te St. Paul Anıt Müzesi'nde gerçekleştirilecek.
Ceren Göğüş, Özlem Pamuk, Cumhur İbili ve Hüsamettin Özçelik'in solist sanatçı olarak sahneye çıkacağı konsere, Tuğçe Göksal piyanosuyla eşlik edecek.
"Barok Şarkılar" konseri ücretsiz gerçekleştirilecek.