Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Bahar Konseri"yle sanatseverlerle buluşacak - Haberler

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Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Bahar Konseri"yle sanatseverlerle buluşacak

AA - Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
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Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Bahar Konseri'yle sanatseverlerle buluşacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Bahar Konseri"yle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Bahar Konseri"yle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, Mersin Üniversitesi'nin kuruluşunun 30. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek konser 9 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de üniversitenin amfi tiyatrosunda yapılacak.

Konserde solist sanatçılar Melahat Yavuz, Nihan Çetin Aydın ve Onur Polat sahne alacak.

Sanatçılara piyanoda Özlem Erden, kemanda Sezen Nur Esen ve Müge Şahin ve viyolada Burcu Günemre Örki eşlik edecek.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat

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