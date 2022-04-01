Mersin Devlet Opera ve Balesi "3 Bas Ses Konseri" verecek - Haberler

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Mersin Devlet Opera ve Balesi "3 Bas Ses Konseri" verecek

AA - Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
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Mersin Devlet Opera ve Balesi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "3 Bas Ses Konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "3 Bas Ses Konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan salı günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konserde farklı illerin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Tuncay Kurtoğlu, Teyfik Rodos ve Zafer Erdaş sahne alacak.

Sanatçılara piyanoda Diego Moccia eşlik edecek.

Sanatçılar, klasik müziği tanıtmayı, sevdirmeyi ve yaymayı amaçlıyor.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat

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