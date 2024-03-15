Üye Girişi
Haberler

MDOB, Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için 'Kahramanlık Türküleri' konseri düzenliyor

Güncelleme:

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. yılı kapsamında "Kahramanlık Türküleri" konserini beğeniye sunacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. yılı kapsamında "Kahramanlık Türküleri" konserini beğeniye sunacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser 18 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da Mersin Opera Fuayesi'nde gerçekleştirilecek.

Solistler Avşin Dilara Kaymak, Orhan Güllüler, Ragıp Ufuk Kasar ve Serkan Sevinç'in sahne alacağı konserde, sanatçılara piyanoda Tuğçe Göksal eşlik edecek.

Konserde, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında "Kahramanlık Türküleri" seslendirilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Çanakkale 18 Mart Mersin Kültür Müzik Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

Mehmet Sevim kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sevim kimdir? Veysi Bozyıl kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Sur Belediye Başkan adayı Veysi Bozyıl kimdir? Celal Kutsal kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Silvan Belediye Başkan adayı Celal Kutsal kimdir? Sezer Yücel kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Lice Belediye Başkan adayı Sezer Yücel kimdir? Mehmet Salim Can kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Kulp Belediye Başkan adayı Mehmet Salim Can kimdir? Mehmet Özdağ kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Özdağ kimdir? Emin Balıkçı kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Hazro Belediye Başkan adayı Emin Balıkçı kimdir? Hamit Kaçan kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Hani Belediye Başkan adayı Hamit Kaçan kimdir? Ensari Barlas kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Eğil Belediye Başkan adayı Ensari Barlas kimdir? Faruk Yalçın kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Ergani Belediye Başkan adayı Faruk Yalçın kimdir? DEVA Partisi Kırıkhan adayı Mehmet Şirikçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay Kırıkhan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İskenderun adayı Hatice Esra Doğan kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay İskenderun belediye başkan adayı kim oldu? Ensari Barlas kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Eğil Belediye Başkan adayı Ensari Barlas kimdir? DEVA Partisi Hassa adayı Hasan Şimşek kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay Hassa belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Defne adayı Defne Eraslan kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay Defne belediye başkan adayı kim oldu?
title