Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Hanım Elinden Şarkılar" konseri verecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, kadın bestecilerin eserlerinden oluşan "Hanım Elinden Şarkılar" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Korodan yapılan açıklamaya göre, konser 25 Mart saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Koro şefliğini Kamuran Umuzdaş'ın yapacağı konserde, besteciler Faize Ergin, Neveser Kökdeş, Leyla Hanım ve Safiye Ayla'nın eserleri seslendirilecek.

Konserde koroya, solistler ve saz sanatçıları da eşlik edecek.