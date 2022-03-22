Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Hanım Elinden Şarkılar" konseri verecek - Haberler

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Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Hanım Elinden Şarkılar" konseri verecek

AA - Aleyna Coşkun - Kültür Sanat
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Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, kadın bestecilerin eserlerinden oluşan "Hanım Elinden Şarkılar" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, kadın bestecilerin eserlerinden oluşan "Hanım Elinden Şarkılar" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Korodan yapılan açıklamaya göre, konser 25 Mart saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Koro şefliğini Kamuran Umuzdaş'ın yapacağı konserde, besteciler Faize Ergin, Neveser Kökdeş, Leyla Hanım ve Safiye Ayla'nın eserleri seslendirilecek.

Konserde koroya, solistler ve saz sanatçıları da eşlik edecek.

AA / Aleyna Coşkun - Kültür Sanat

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