Mersin'deki dayanışma konserinin geliri depremzedelere bağışlandı

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Orkestrası'nın, depremlerden etkilenen afetzedeler için verdiği konserden toplanan gelir 32 öğrenciye dağıtıldı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Orkestrası'nın, depremlerden etkilenen afetzedeler için verdiği konserden toplanan gelir 32 öğrenciye dağıtıldı.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Nisan'da Mersin Uluslararası Limanı (MIP) işbirliğinde, Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen MDOB Orkestrası konserinden 200 bin lira toplandı.

Toplanan paralar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Mersin'e yerleşerek Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi ve Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuyan 32 afetzede öğrenciye dağıtıldı.??????