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Mersin'de Üniversite Öğrencileri Mezuniyet Projelerini Sergiledi

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Mersin'de Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, 2023-2024 eğitim yılında gerçekleştirdikleri projeleri Gülüm Özveren Sanat Galerisi'nde sergiledi. Üniversite yetkilileri, öğrencilerin yaratıcılık ve tasarım yeteneklerini gösteren eserlerin sergide yer aldığını belirtti.

Mersin'de üniversite öğrencileri eğitim döneminde yaptıkları mezuniyet projelerini sergiledi.

Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde öğrenciler 2023-2024 eğitim yılında gerçekleştirdikleri projeleri Gülüm Özveren Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, açılışta, üniversitede güzel çalışmalara imza atıldığını belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğurcan Akyüz de sergide öğrencilerin yaratıcılık ve tasarım yeteneklerini gösteren eserlerin yer aldığını söyledi.

Öğrencilerin güzel çalışmalar ortaya çıkardığını anlatan Akyüz, "Sergide, farklı konseptlerde tasarlanmış yapılar, iç mekanlar, restorasyon projeleri ve maketler yer alıyor. Bu tür sergiler, öğrencilerin profesyonel dünyaya adım atmalarına yardımcı olur. Eserlerin saatlerce süren sıkı çalışmaların bir kanıtı olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi katılımcılar tarafından gezildi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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